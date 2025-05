5 Prozent für die NATO: "Was sind die Fähigkeiten, die ich brauche?"

US-Präsident Donald Trump hatte 5 Prozent des BIP für die NATO gefordert. Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) kann sich das vorstellen – aber was heißt das konkret?

Die Ankündigung von Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU), deutlich mehr Geld für die Verteidigung auszugeben, sorgt für Diskussionen. Vor einem Treffen der NATO-Außenminister hatte er von 5 Prozent der Wirtschaftsleistung für Militärausgaben gesprochen.

Widerspruch aus der SPD

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) will sich auf keine neue Quote für die Verteidigungsausgaben festlegen. Darüber werde auf dem NATO-Gipfel im Juni entschieden, sagt der SPD-Politiker. Klingbeil sagte, er rate allen, sich daran zu halten, was im Koalitionsvertrag vereinbart sei. Darin steht lediglich, die Verteidigungsausgaben sollten deutlich steigen. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler sagt der SPD-Europaabgeordnete Tobias Cremer, es gehe weniger um Summen als um Fähigkeiten: "Das ist wie beim Autokauf. Da geht man auch nicht hin und sagt: Ich will auf jeden Fall diesen Preis bezahlen, sondern ich gucke mir an: Was sind die Fähigkeiten, die ich brauche, und dann gucke ich, wie ich das möglichst günstig kriege." Cremer ist Mitglied im Ausschuss für Sicherheit und Verteidigung im EU-Parlament.

Viele Forderungen

CSU-Chef Markus Söder hat in einem Post geschrieben, bei Investitionen in Verteidigung gelte derzeit "no limit". Der haushaltspolitische Sprecher der AfD, Peter Boehringer, nennt den 5-Prozent-Plan "nicht finanzierbar". Im Bundestagswahlkampf hatte sich die AfD noch offen gezeigt, dass 5 Prozent der Wirtschaftskraft in die Verteidigung fließen könnten. Die außenpolitische Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen Deborah Düring kritisiert einen "Prozentfetischismus". Anstatt starrer Quoten fordert sie, dass sich die Ausgaben für Verteidigung am tatsächlichen Bedarf orientieren. Der Vorsitzende der Fraktion "Die Linke" im Bundestag, Sören Pellmann, sagt, die schon exorbitanten Militärausgaben dürften nicht noch weiter steigen.

Auch Kanzler Merz fordert Orientierung an Fähigkeiten

Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will die Verteidigungsausgaben an den benötigten militärischen Fähigkeiten festmachen, nicht am Bruttoinlandsprodukt. Das sagte Merz in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner". Diskussionen um Prozentzahlen nannte er überbewertet, sie seien nur ein Richtwert, was die Aufrüstung der Streitkräfte angehe. Stattdessen müsse Europa die Fähigkeit entwickeln, sich aus eigener Kraft heraus verteidigen zu können, so Merz.