Nato: So könnte Deutschland eine größere Rolle übernehmen

Wenn sich heute die NATO-Verteidigungsminister in Brüssel treffen, gibt es viel zu besprechen: Weitere Waffenlieferungen an die Ukraine sind Schwerpunkt des Treffens - hier dürfte sogar über Kampfjets gesprochen werden. Aber auch die schwindenden Munitionsbestände in den Depots der NATO-Staaten werden ein Thema sein. Und Deutschlands Rolle in dieser Gemengelage wird genau beobachtet, denn der Kanzler hat erst im Dezember angekündigt, dass Deutschland ein Garant für europäische Sicherheit werden wolle. Wie es gelingen kann, dass Deutschland eine größere Rolle in der Nato, aber auch in der Europäischen Union übernehmen könnte, das erklärt Andrea Rotter im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler. Sie ist Referatsleiterin für Außen- und Sicherheitspolitik bei der Akademie für Politik und Zeitgeschehen der Hanns-Seidel-Stiftung.