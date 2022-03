NATO-Manöver in Kriegszeiten: Provokation gegenüber Russland?

Rund 30.000 Soldaten der NATO üben ab heute beim Manöver "Cold Response" in Norwegen den Ernstfall. Das geplante Manöver, das alle zwei Jahre stattfindet, fällt allerdings in eine Zeit, in der zwischen der Ukraine und Russland Krieg herrscht. Harald Kujat, Ex-General und ehemaliger Vorsitzender des NATO-Militärausschusses, sagte im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern, er habe angesichts der zeitgleich stattfindenden Ereignisse "keine Bauchschmerzen". Hier gehe es um den Schutz von NATO-Territorium. Kujat hält ein solches Militärmanöver deshalb für "absolut notwendig". Hier müsse Russland gegenüber eine Grenze gezogen werden - "bis hierher und nicht weiter." Wie der Ex-General die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg bewertet, darum geht es ebenfalls in dem SWR Aktuell-Gespräch.