NATO-Experte: Türkei egoistisch, aber nicht feindlich gegenüber dem Westen

per Mail teilen

Die Türkei bewegt sich noch nicht im Streit um den NATO-Beitritt von Finnland und Schweden. Diese Taktik von Staatspräsident Erdogan diene vor allem dem Vorteil des eigenen Landes, sagt der NATO- und Verteidigungsexperte Thomas Wiegold im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich. Er schloss sich der Einschätzung des ehemaligen NATO-Generals Kujat an, der sagt, dass die Türkei eine Schaukeldiplomatie zwischen Russland und dem Westen verfolge: Einerseits kaufe sie russische Verteidigungssysteme, die sensible Daten für Moskau zugänglich machen könne, andererseits stehe sie aber zu ihren NATO-Verpflichtungen und verhalte sich keineswegs wie ein Land, das heimlich russische Interessen am Tisch der NATO verfolge.