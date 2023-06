Air Defender 2023: Luftfahrt-Journalist rechnet mit Verspätungen im zivilen Flugverkehr

Das Luftwaffen-Manöver Air Defender hat begonnen. Es werde Auswirkungen auf den zivilen Flugverkehr haben, sagt der Luftfahrtjournalist Timo Nowack beim Portal Aerotelegraph im Gespräch mit Stefan Eich.

SWR Aktuell: Die Gewerkschaft der Fluglotsen rechnet mit massiven Verspätungen im Passagierverkehr. Was erwarten Sie?

Timo Nowack: Das haben Sie ganz richtig gesagt: Die Gewerkschaft hat gewarnt. Von der Bundeswehr klingt das ganz anders. Aber das ist ganz schwierig abzuschätzen, weil es noch nie eine so große Übung gab und die Erfahrungswerte fehlen. Es sind sich aber alle einig, dass es Verspätungen geben wird. Die Frage ist: in welchem Umfang und ob es auch zu Flugausfällen kommen wird. Ich weiß nicht, ob ich so ein katastrophales Szenario wie die Gewerkschaft an die Wand malen möchte. Aber ich denke auch, dass es zu Beeinträchtigungen im zivilen Luftverkehr kommen wird, die auch normale Reisende spüren werden.

SWR Aktuell: Auf welchen Routen müssen Fluggäste denn am ehesten mit Verspätungen rechnen?

Nowack: Man kann sich eine Karte anschauen und dann sagen: Wenn ich von Bremen nach Skandinavien fliegen will, kann es Probleme geben. Aber damit macht man es sich ein bisschen einfach. Das liegt daran, dass in der Luftfahrt alles so eng getaktet ist. Nehmen wir mal an, morgens startet ein Flugzeug und muss eine Umleitung fliegen, weil der Luftraum für die Nato-Übung gesperrt ist. Das Flugzeug zieht dann eine 15-minütige Verspätung den ganzen Tag mit sich. Konsequenz könnte sein, dass diese Maschine am Nachmittag dadurch zum Beispiel in Spanien den Startslot verpasst. Dadurch wird die Verspätung immer größer und im schlimmsten Fall kommt das Flugzeug abends nicht mehr dorthin, wo es hin soll. Das kann den ganzen Flugplan durcheinanderbringen. Da gibt es womöglich Dominoeffekte, die gar nichts mit der einzelnen Route und der geographischen Lage des Startflughafens zu tun haben müssen.

SWR Aktuell: Der Himmel über Europa ist voll. Ist sichergestellt, dass den Zivilflugzeugen die Militärjets nicht in die Quere kommen?

Nowack: Ja. Das geschieht durch die Sperrung von Lufträumen. Wir können uns das mal am Beispiel des südlichen Luftraums genauer anschauen. Die Jets starten in Lechfeld in Bayern. Dort ist der Luftraum in der Zeit der Übung komplett gesperrt. Da darf kein ziviles Flugzeug rein. Das ist wochentags von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr. Dann gibt es über Stuttgart einen Korridor, in dem es keine Sperrung, aber Begrenzungen auf beispielsweise Flughöhen gibt. Das heißt, dass in Stuttgart zwischen 13:00 Uhr und 17:00 Uhr Starts und Landungen stattfinden können. Über Rheinland-Pfalz und dem Saarland findet im Süden die eigentliche Übung statt. Da ist der Luftraum in dieser Zeit auch komplett gesperrt. Das heißt: da darf keine Passagiermaschine rein, da darf keine Frachtmaschine rein. Da sind in der Zeit des Manövers nur die Militärflieger unterwegs.

SWR Aktuell: Glauben Sie, dass wir uns in Zukunft wieder an die Kampfjets über unseren Köpfen gewöhnen müssen?

Nowack: Natürlich findet das Manöver unter dem Eindruck des russischen Angriffs auf die Ukraine statt. Aber die Air Defender-Übung wird schon seit fünf Jahren geplant. Aber wie es jetzt weitergeht, ist sehr schwer einzuschätzen. Da möchte ich mich nicht festlegen.

SWR Aktuell: Wenn ein Zivilpilot in seiner normalen Flughöhe unterwegs ist, und in der Nähe üben die Kampfpiloten: Bekommt man davon in der Passagiermaschine was mit, kann man da vielleicht sogar die Kampfflugzeuge sehen?

Nowack: Ich weiß nicht genau, in welchem Abstand umgeleitet wird. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man vom Boden aus was sieht. Es kann vielleicht auch sein, dass ein Pilot in der Luft was mitbekommt. Aber man darf sich das nicht so vorstellen, dass die Passagiere aus dem Flugzeugfenster gucken und irgendwelche Manöver sehen. Das ist weit genug voneinander entfernt.

SWR Aktuell: Also, dem F16-Piloten zuzuwinken, das wird auf keinen Fall funktionieren.

Nowack: Das wird nichts. Und das ist aus Sicherheitsgründen auch gut so.