Nahrungsmittelpreise: Ist Bio günstiger?

Bio-Lebensmittel sind seit Jahrzehnten beliebt und es gibt auch politisch immer neue Ziele: Die Bundesregierung hat sich im Koalitionsvertrag vorgenommen, bis zum Jahr 2030 den Anteil ökologisch bewirtschafteter Flächen in Deutschland auf 30 Prozent zu steigern. In Zeiten der Inflation ist das Geld in vielen Haushalten aber knapp und dann wird eben auch bei den Lebensmitteln gespart. Heute beginnt in Nürnberg die Biofach, die Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel und auch dort wird wahrscheinlich über Preise gesprochen. Wenn man die Preisentwicklung anschaut, haben sich Bio-Lebensmittel aber im Vergleich nicht so stark verteuert wie andere Lebensmittel. Das sagt die Vorsitzende des Bunds Ökologische Landwirtschaft, Tina Andres. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler, erklärt sie die Hintergründe.