Nahost-Konflikt: Welche Rolle Ägypten für Israel spielt

Die Menschen im Gazastreifen sollen bald die ersten Hilfslieferungen bekommen. Am Grenzübergang Rafah, dem einzigen nicht vollständig von Israel kontrollierten Grenzübergang von Ägypten in den Gaza-Streifen stehen die Lieferungen bereit. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und US-Präsident Joe Biden waren gerade in Ägypten, um über die Situation in der Region zu sprechen. Ägypten war auch das erste arabische Land, das Israel als Staat offiziell anerkannt hat. In der ägyptischen Bevölkerung ist das aber sehr umstritten. „Es gibt deutlich wahrnehmbare antiisraelische Stimmungen in Ägypten“ , sagt ARD-Korrespondentin Anne Allmeling. „Das hat viel mit der ungelösten Palästinenserfrage zu tun, also dass die Palästinenser bis heute keinen eigenen Staat haben.“

Wann Ägypten seinen Grenzübergang in den Gazastreifen öffnen kann und warum Ägypten keine flüchtenden Palästinenser aufnehmen will, klärt SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen mit Anne Allmeling.