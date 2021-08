Der NABU startet heute die nächste Runde seines „Insektensommers 2021“. Wer Lust und Zeit hat, soll eine Stunde im Umkreis von etwa zehn Metern Insekten zählen. Im Fokus steht der Marienkäfer. Projektleiterin Daniela Franzisi findet es wichtig, dass man einen Überblick über die Bandbreite der Insekten erhält, die in Deutschland vorkommen: "Man denkt immer, es gibt zu allem Statistiken und Zahlen. Bei den Insekten ist das leider nicht der Fall." Der NABU will in diesem Insektensommer vor allem den Marienkäfer unter die Lupe nehmen. "Der Marienkäfer ist ein Sympathieträger", sagt Franzisi. Es gebe aber nicht nur den Glücksbringer, also den Siebenpunkt-Marienkäfer: "Es gibt in Deutschland bis zu 70 verschiedene Arten. Allein das ist etwas, was man lernen kann."

Zu einer eingewanderten Art gehört der Asiatische Marienkäfer. Ob diese Variante den heimischen Siebenpunkt-Marienkäfer bedroht, beantwortet die NABU-Expertin im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Arne Wiechern.