Nachhaltigkeitsexpertin Schickling: Eiererzeugung trotz Verbots des Kükenschredderns wenig nachhaltig

Viele Jahre war das sogenannte Kükenschreddern, also das Töten männlicher Küken, mehr oder weniger Standard in Betrieben, die Eier verkaufen. Denn Hähne legen nun mal keine Eier - sind also in diesem Bereich ein Verlustgeschäft. Nun ist diese Praxis seit Anfang des Jahres verboten. Stattdessen soll das Geschlecht schon im Ei bestimmt werden, um dann die männlichen Küken gar nicht erst zum Schlüpfen kommen zu lassen. Meistens werden die Eier also vernichtet. Doch muss das alles wirklich sein? Das hat SWR Aktuell-Moderator Christian Rönspies die Nachhaltigkeitsexpertin Katarina Schickling gefragt. Im Gespräch erklärt Schickling, warum auch die Methode der Embryonen-Geschlechtsbestimmung seine Tücken hat, welche Alternativen denkbar wären und - nicht zuletzt – was Verbraucherinnen und Verbraucher tun können.