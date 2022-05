Nachhaltigkeitsexpertin Schickling: "Atomkraft darf kein grünes Label aufgepappt bekommen!"

Kann Atomkraft "klimafreundlich" sein und helfen, die Energiewende hinzubekommen? Befürworter weisen gerne darauf hin, dass bei der Stromgewinnung wenig CO2 entsteht. Frankreich möchte, dass Atomkraft in der EU als "grüne Energie" anerkannt wird. Präsident Macron kündigte an, Milliarden in Mini-AKW zu investieren. Die Buchautorin und Nachhaltigkeitsexpertin Katarina Schickling hält davon nichts. Sie erklärt in SWR Aktuell, warum sie Atomkraft nach wie vor für eine Risikotechnologie hält: "Atomenergie liegt zu Recht auf dem Schrotthaufen der Geschichte." Das sei eine "wenig wirtschaftliche und überhaupt nicht nachhaltige Energiegewinnung." Atomkraft dürfe nicht auf Druck von Frankreich "ein grünes Label aufgepappt bekommen", fordert Katarina Schickling. Das wäre "ein Schritt in die ganz falsche Richtung", sagte die Nachhaltigkeitsexpertin SWR Aktuell-Moderatorin Dagmar Freudenreich.