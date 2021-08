per Mail teilen

Putz-, Reinigungs- und Körperpflegemittel werden in der Regel in Einweg-Plastiktuben oder -Flaschen verkauft. Die Ökobilanz für diese Produkte sieht dem entsprechend mies aus. Dabei gibt es in vielen Fällen bereits gute Alternativen. Die Nachhaltigkeitsexpertin Katharina Schickling stellt sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern vor. Dort erzählt sie auch, warum ihre Eltern den Schritt von der Seife zum Duschgel nie vollzogen haben.