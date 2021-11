Nachhaltigkeits-Expertin: Manche Studien machen E-Autos bewusst schlecht

Elektroautos enthalten seltene Rohstoffe und können auch mit klimaschädlichem Kohlestrom betrieben werden. Daher stellt sich für viele die Frage, wie nachhaltig diese Autos sind. Die Autorin und Nachhaltigkeits-Expertin Katarina Schickling hat dazu eine klare Meinung: Bezüglich der Rohstoffe für Batterien werde stark an alternativen Möglichkeiten geforscht - und in Sachen Kohlestrom könne man davon ausgehen, dass sich der Strommix in den nächsten Jahren auch noch deutlich in Richtung Ökostrom verbessern werde. Schicklings Fazit: "Selbst, wenn man die Herstellung der Batterien bedenkt, sind Elektroautos auch heute schon besser als jeder Verbrenner." Im Interview mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph berichtet sie auch von Studien, die Elektroautos aus ihrer Sicht bewusst schlecht rechnen. Schickling warnt jedoch zugleich, ein bestimmter Typ von Auto-Antrieb sei eine "Mogelpackung".