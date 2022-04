Nachhaltigkeits-Expertin: Lebensmittel-Knappheit hat viel mit Hamster-Käufen zu tun

Jeder kennt sie: Die gähnende Leere in Supermarkt-Regalen, in denen vorher Pflanzenöl oder Mehl standen. Das ist so, seit der Krieg in der Ukraine begonnen hat. Die Nachhaltigkeits-Expertin Katharina Schickling findet, dass das nicht sein müsste. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern sagte sie, Deutschland produziere etwa Getreide selbst in ausreichender Menge. "Wir bauen im Moment mehr Weizen an, als wir brauchen - ein Fünftel der Ernte wird exportiert. Die momentane Knappheit hat Schickling zufolge also weniger mit Versorgungs-Engpässen zu tun als mit Hamsterkäufen. Probleme gebe es zurzeit allerdings beim Transport. Die Nachhaltigkeits-Expertin rät deshalb dazu, verstärkt saisonale und regionale Produkte zu kaufen. Tomaten und Gurken beispielsweise seien zurzeit keine gute Wahl, weil sie entweder aus Spanien kämen - mit langen Transportwegen. Oder im Gewächshaus produziert würden - mit hohem Energieaufwand. Die Fachfrau rät umweltbewussten Verbrauchern, direkt beim Erzeuger zu kaufen, etwa auf Bauernmärkten. Das helfe den Landwirten, und man könne sich dort auch über saisonale Ware informieren. Warum Katharina Schickling die durch den Krieg verursachte Lage auf den weltweiten Lebensmittel-Märkten auch für eine Chance hält, hören Sie im Audio.