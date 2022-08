Nachhaltigkeits-Expertin: Ins Recyceln von Lithium-Batterien müssen wir alle Energie investieren!

per Mail teilen

Im Wiederaufarbeiten von Lithium-Ionen-Batterien hat Deutschland großen Nachholbedarf - das sagt die Nachhaltigkeits-Expertin Katarina Schickling.Grund ist die rasante Zunahme der E-Mobilität. Bis in etwa acht Jahren würden 230.000 Kilotonnen Recycling-Material jährlich anfallen; um das zu verarbeiten, müssten die Kapazitäten verzehnfacht werden. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel forderte Schickling: "Deutschland muss alle Energie in diesen Bereich investieren!" Grund für den Rückstand sei das lange Festhalten der Autoindustrie am Verbrenner-Motor. Deutschland hat laut Schickling selbst große Lithium-Vorkommen - vor allem im Oberrheingraben. Warum das aber schwierig abzubauen ist, hören Sie im Interview.