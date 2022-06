Nachhaltiger Urlaub in der Türkei und in Griechenland - das sind die Tipps

Nachhaltiger Urlaub am Mittelmeer - geht das? Nicht ohne Flugzeug, bedauert die Nachhaltigkeits-Expertin Katarina Schickling. Direkte Bahnverbindungen - etwa von Stuttgart nach Athen - habe es früher mal gegeben, aber heute nicht mehr. "Wer das so nachhaltig wie möglich gestalten will, sollte schauen, dass er eine direkte Verbindung bekommt, denn beim Starten und Landen fällt besonders viel CO2 an", sagte Schickling im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph. Ein langer Urlaub mit dem Flugzeug sei außerdem besser als mehrere Kurztrips per Flieger. Hören Sie im Interview, wie Sie auch bei der Unterkunft und beim Essen im Urlaub Rücksicht auf die Umwelt nehmen können.