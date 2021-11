Nachhaltige Weihnachtsbäume: Fichte statt Nordmann-Tanne und Bio-Baum ohne Pestizide

Wer einen nachhaltigen Weihnachtsbaum haben will, sollte sich fragen: wie wurde er angebaut - und wie kommt er zu mir? "Zum einen sind heimische Bäume besser als Importware", sagte die Nachhaltigkeits-Expertin Katarina Schickling, Autorin des Buches "Der Konsumkompass", im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem. Statt der beliebten Nordmann-Tanne, deren Samen aus dem Kaukasus eingeflogen werden, könnte man dann eine Fichte wählen - auch wenn die eher nadelt. Die meisten Menschen unterschätzen Schickling zufolge auch die Umweltbelastung durch einen längeren Transport mit dem Privatauto. Und: "Was ich bei konventionellen Weihnachtsbäumen problematisch finde, das sind die Pestizid-Mengen, die wir uns da ins Wohnzimmer holen", warnt die Nachhaltigkeitsexpertin. Wer das vermeiden will, sollte sich einen Bio-Weihnachtsbaum kaufen. Warum der beliebte Weihnachtsstern eine ziemlich un-nachhaltige Topfpflanze ist und warum man sich am besten mehrere Jahre lang unter derselben Mistel küsst, das hören Sie im Audio.