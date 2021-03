Die weltgrößte Reisemesse ITB startet erstmals online und auch Anbieter aus der Region sind vertreten. So präsentiert sich die neu gegründete Tourismus Stadt Mannheim GmbH in einem Online Showroom. Ziel des Auftritts sei es, die Vermarktung der Bundesgartenschau im Jahr 2023 langfristig vorzubereiten. Dazu verteilt die Tourismus GmbH kostenlose Online-Tickets an Interessenten. Auch die Pfalz ist mit den Städten Speyer und Worms dabei. Sie widmen sich dem Themenjahr "Entdeckungsreise ins Mittelalter". Heidelberg dagegen verzichtet in diesem Jahr auf die Teilnahme. Der Odenwald ist lediglich durch den hessischen Landesteil vertreten. Im vergangenen Jahr war die Messe wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. mehr...