Für Fledermäuse wird das Leben in Deutschland immer schwieriger: Alle 22 Arten sind akut vom Aussterben bedroht. Dabei sind diese Tiere absolut faszinierend.

Seit mehr als 50 Millionen Jahren gibt es im Gebiet des heutigen Deutschlands Fledermäuse. 22 Arten sind bei uns beheimatet - und alle stehen heute auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten. Ingrid Kaipf von der Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz Baden-Württemberg sagte dem SWR: "In unseren Häusern dämmen wir alles und machen jede Ritze und jeden Spalt zu. Es wäre wirklich sinnvoll, wenn Häuslebauer Fledermausquartiere mit einplanen würden".

SWR Aktuell-Moderator Sebastian Felser hat mit der Fledermaus-Schützerin Ingrid Kaipf gesprochen:

Im August kommen Fledermäuse gerne ins Haus

Zurzeit - wie immer im August - gebe es massenhaft Fälle, in denen sich die kleinen Flattermänner, etwa durch gekippte Fenster, in Häuser verirrten und nicht mehr hinausfänden. Was ist da zu tun? Ingrid Kaipf: "Abends das Licht ausmachen, das Fenster öffnen und dann finden die Tiere in der Regel auch wieder raus". Wenn es nicht klappt, kann man Fledermaus-Notrufnummern wählen (siehe Info-Box). Dort rufen auch oft Menschen an, deren Katzen Fledermäuse angegriffen haben - was für Fledermäuse oft tödlich endet.

Fledermäuse sind nachtaktiv und leben in Kolonien. dpa Bildfunk picture alliance / Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa | Jens Wolf

Ein ganzes T-Shirt voller Fledermäuse

Ingrid Kaipf hat im SWR auch von ihren eigenen Notruf-Erlebnissen berichtet. "Ich hatte letzte Woche einen Fall, da musste ich zu den Leuten hinfahren. In der Wohnung war ein FC-Bayern-T-Shirt - das war innendrin voll von Fledermäusen! Die hatten wohl nichts anderes gefunden, um sich zu verstecken, und sind in das aufgehängte Shirt geschlüpft - das war schon witzig."

Fledermäuse betreiben Kindergärten

Die Fledermaus-Schützerin ist immer wieder fasziniert von den nachtaktiven Tierchen. Deren Kommunikation untereinander sei auch für Menschen hörbar, sagte sie. Wenn man vor einer gerade aus dem Tagschlaf erwachenden Kolonie stehe, könne man deutlich das Zwitschern hören, mit dem sich die Tiere verständigen. Bei Fledermäusen gebe es sogar Kindergärten: "Da packen sie abends die Jungen zusammen und bei vielen Arten sind auch Kindergärtnerinnen dabei, die auf sie aufpassen, bis die Mütter wieder zurückkommen".

Im Spätsommer kann man Fledermäuse besonders gut beobachten, weil sie dann Ausschau nach geeigneten Winterquartieren halten. Seit 1997 gibt es deshalb immer am letzten August-Wochenende die Batnight - ein internationales Ereignis mit Info-Veranstaltungen, das auch in Deutschland stattfindet. Koordiniert wird es vom Naturschutzbund (NABU).