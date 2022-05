Nach Wahl in NRW: Baden-Württembergs SPD-Chef Stoch hält Ampel für möglich

Baden-Württembergs SPD-Chef, Andreas Stoch, hält nach der Landtagswahl eine Ampel-Koalition in Nordrhein-Westfalen für machbar. In SWR Aktuell sagte er: "Die SPD, die Grünen und auch die FDP können möglicherweise mehr Gemeinsamkeiten auf die Beine stellen als die CDU und die Grünen."

Dies habe man im vergangenen Jahr bei der Bundestagswahl gesehen. "Ich schließe das für das Land Nordrhein-Westfalen in den nächsten Wochen auch nicht aus." Jetzt müsse man die "Kunst der Demokratie" nutzen, um aus einem solchen Wahlergebnis regierungsfähige Mehrheiten zu gestalten, sagte Stoch im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.

CDU-Positionen mit den Grünen nicht vereinbar

Bei CDU und Grünen sieht Stoch, der auch Mitglied des SPD-Bundesvorstands ist, "durchaus große Unterschiede". Beim Blick in die Wahlprogramme merke man, dass beispielsweise in der Bildungspolitik und beim Klimaschutz die Positionen der CDU "überhaupt nicht vereinbar sind mit dem, was die Grünen wollen. Bei den Themen Klimaschutz und Energie war die CDU-geführte NRW-Regierung zum Beispiel verantwortlich für die Abholzung des Hambacher Forstes. Für die Grünen ist das eigentlich ein absolutes No-Go. Da ist die Nähe zwischen SPD und Grünen natürlich sehr viel stärker", so Stoch.