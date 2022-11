Nach Wahl in Brasilien: Hoffnung für den Regenwald?

per Mail teilen

In Brasilien ist ein neuer Präsident gewählt worden. Das könnte auch für den Regenwald im Amazonas-Gebiet ein Hoffnungsschimmer sein. Ex-Präsident Jair Bolsonaro hatte die Abholzung großflächig erlaubt. Der neue Präsident Lula da Silva hat schon angekündigt, dass er dem Raubbau ein Ende setzen will, aber ob das ausreicht um den Regenwald in Brasilien zu retten, ist nicht klar. Der Biologe und Südamerika-Referent des WWF, Dirk Embert, sagt im Interview mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich, dass sich der Regenwald zumindest schnell regenerieren kann. Welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen, erklärt er im Audio.