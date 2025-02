Nach Unionsvotum mit der AfD: Welcher Schaden ist für die CDU entstanden?

Ist es richtig, mit der AfD für einen Vorschlag zu stimmen? CDU-Partei-Chef und Kanzlerkandidat Friedrich Merz findet: ja - im Gegensatz zu zehntausenden Demonstrierenden in ganz Deutschland, die gegen das Vorgehen der Union protestiert haben. Am Mittwoch war ein Antrag der Union für eine verschärfte Migrationspolitik im Bundestag beschlossen worden - auch, weil unter anderem die AfD zugestimmt hatte. Hat Merz damit der CDU geschadet? Nicht unbedingt, meint Florian Hummel, Vorsitzender der Jungen Union Baden-Württemberg. Er sieht es so, wie der Parteivorsitzende selbst und sagt im Gespräch mit SWR Aktuell:

Ich glaube, wir dürfen uns als politische Mitte nicht abhängig davon machen, Dinge, die richtig sind, nicht zu fordern, weil es die Falschen für richtig halten.

Junge Union BW: Migration als Brandbeschleuniger für den Aufstieg der AfD

Es gehe nicht um Taktiererei. Stattdessen müsse das Problem der Migration gelöst werden, so Hummel. Das erwarteten die Menschen im Land. Also dann weiter so? Merz will genau das tun.

Aber müsste ein Vorschlag, der tatsächlich aus der politischen Mitte kommt, nicht auch ohne die AfD eine Mehrheit bekommen - nämlich mit Stimmen von anderen Parteien? Auch darüber hat SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem mit Florian Hummel, Vorsitzender der Jungen Union in Baden-Württemberg gesprochen.