Nach Tötungsdelikt in Idar-Oberstein: AfD wehrt sich gegen Vorwürfe

per Mail teilen

Die baden-württembergische AfD wehrt sich gegen Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt in Idar-Oberstein. Der Tatverdächtige soll von dem später getöteten Tankstellenmitarbeiter dazu aufgefordert worden sein, die Maskenpflicht zu beachten. Er gab der Polizei zufolge in seiner Vernehmung an, er lehne die Corona-Schutzmaßnahmen ab.

Politiker anderer Parteien hatten der AfD daraufhin vorgeworfen, sie sei für die Radikalisierung der sogenannten Querdenker-Szene mitverantwortlich. Der stellvertretende baden-württembergische AfD-Landesvorsitzende Frohnmaier kritisierte im Interview mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler, hier werde eine schreckliche Tat wenige Tage vor der Bundestagswahl politisch instrumentalisiert.