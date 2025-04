Nach Todesschüssen in Oldenburg: Polizeigewerkschaft fordert Taser auch in BW

Die Polizei hat am Wochenende in Oldenburg einen 21-jährigen Mann erschossen – und zwar von hinten, das hat jetzt die Obduktion gezeigt. Im Einsatzbericht ist von Notwehr die Rede. Ob das stimmt, will die niedersächsische Polizei jetzt untersuchen. Eine andere zentrale Frage ist: Hätten die Polizisten den Mann stoppen können, ohne gleich auf ihn zu schießen? Das wäre möglich gewesen, sagt die Polizeigewerkschaft Niedersachsen – wenn die Beamten einen Taser benutzt hätten, eine Elektroschockpistole. Doch die dürfen Streifenpolizisten in Niedersachsen und anderen Bundesländern nicht benutzen. Auch nicht in Baden-Württemberg. Warum der Landesvorsitzende der Polizeigewerkschaft, Ralf Kusterer, den Einsatz von Tasern schon seit längerem fordert, erklärt er im SWR-Aktuell-Interview mit Leon Vucemilovic.