Nach Tat von Idar-Oberstein: Tankstellenverband fordert mehr Unterstützung durch die Politik

Nach dem Tötungsdelikt in einer Tankstelle in Idar-Oberstein fordert der Tankstellen-Interessenverband mehr Unterstützung durch die Politik. Verbandssprecher Herbert W. Rabl kritisierte, dass die Mitarbeiter an Tankstellen die Corona-Schutzmaßnahmen durchsetzen müssten, obwohl dies die Aufgabe des Staates sei:

"Dass man da die Ordnungsmaßnahmen auf den kleinen Angestellten abwälzt, das ist eigentlich gesellschaftspolitisch eine Sauerei. Aber niemand kümmert sich drum. Und dann passiert was - und es kommt ein großer Aufschrei, und alle Leute sind betroffen, aber nichts passiert. Das ist halt sehr schade."

Rabl sagte, auf die Mitarbeiter würden de facto polizeiliche Aufgaben übertragen: "Wie ein Polizist, der ja auf einem öffentlichen Platz für Ordnung sorgt, muss jetzt der kleine Tankstellenbeschäftigte an der Tankstelle für Ordnung sorgen. Und das ist natürlich oftmals eine Überforderung, zumal das Klientel an so einer Tankstelle ja sehr durchmischt ist."

Mitarbeitern bei Tankstellen werde kaum Respekt entgegengebracht, kritisierte Rabl im Interview mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler.