Nach Renten-Plus: "Generationen Stiftung" fordert Verbesserungen für Jüngere

Die angekündigten Rentenerhöhungen in den kommenden zwei Jahren haben für gemischte Reaktionen gesorgt. Kritik kam beispielsweise vom Wirtschaftsrat der CDU. Die Berliner "Generationen Stiftung" teilte dagegen mit, das Plus für Rentner sei gerechtfertigt. Allerdings müsse man für die jüngeren Generationen das Rentensystem reformieren, forderte Stiftungs-Vorständin Claudia Langer im SWR. Dazu solle der Staat Subventionen für Klimaschädliches streichen und die freiwerdenden Mittel stattdessen in die Rentenkasse stecken. Welche Rolle ihrer Ansicht nach Beamte und Selbstständige bei der Rentenreform spielen sollten, das erklärt Langer im Interview mit SWR Aktuell-Moderator Pascal Lechler.