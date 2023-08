Nach Prigoschin: Haben Wagner-Söldner ausgedient?

Was wird aus der russischen Söldnertruppe Wagner ohne ihren Anführer Prigoschin, der vermutlich bei einem Flugzeugabsturz starb? Die Russland-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, Margarete Klein, ist sicher: "Das Modell Wagner war eigentlich schon nach der Meuterei am 24. Juni vorbe"“. Im Gespräch mit SWR2-Moderator Jan-Frédéric Willems sagte Klein, die Finanzquellen der Söldnertruppe seien ausgetrocknet, die Geschäftsfelder zusammengebrochen und auch militärisch sei Wagner schon vorher am Limit gewesen. Hören Sie im Interview, wer jetzt schon in den Startlöchern steht, um die Gruppe Wagner zu ersetzen - und wie dieser neue Player einzuschätzen ist.