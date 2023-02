Nach Polizistenmord in Kusel: "Trauerbewältigung ist etwas ganz persönliches"

Kaum ein Kriminalfall hat die Menschen in Deutschland im vergangenen Jahr so sehr beschäftigt wie der Doppelmord an zwei jungen Polizeibeamten am frühen Morgen des 31. Januar 2022 bei Kusel in Rheinland-Pfalz. Ein Jahr ist es her, dass der 29-jährige Polizeibeamte Alexander K. und die 24-jährige Polizeianwärterin Yasmin B. getötet wurden.

Die Tat hat viele Menschen schockiert, vor allem diejenigen, die eng mit den beiden Getöteten zusammengearbeitet hatten.

Wie es ihnen geht und welche Maßnahmen nach den Morden getroffen worden sind, darüber hat SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen mit Bernhard Erfort gesprochen. Er ist Pressesprecher bei der Polizei in Kaiserslautern.