Nach Palmer-Sieg: Tübinger Grüne wollen "Gräben zuschütten"

Boris Palmer ist alter und neuer Oberbürgermeister von Tübingen. Weil seine Parteimitgliedschaft bei den Grünen nach Rassismusvorwürfen und wegen innerparteilicher Querelen ruht, war er als unabhängiger Kandidat angetreten. Gestern hat er gleich den ersten Wahlgang mit absoluter Mehrheit gewonnen. Schon am Wahlabend hat Palmer angekündigt: "Mein Angebot ist, in Zukunft für meine Partei mitzuwerben, mit einzutreten und die Werte, die mir wichtig sind, hochzuhalten." Und auch 'seine Partei' ist offenbar bereit, auf den immer wieder als "Rebell" bezeichneten OB zuzugehen. In SWR Aktuell sagte Marc Mausch, der Pressesprecher des Grünen Stadtverbands von Tübingen: "Wir haben (…) schon im Vorfeld (…) das Zeichen ausgesandt, dass von unserer Seite mit dem Ergebnis die Gräben wieder zugeschüttet werden sollen." Gleichzeitig machte Mausch deutlich, dass es keine Annäherung um jeden Preis geben werde: "Der Stadtverband hat klar gezeigt, dass er auch ein Machtzentrum ist und dass er (Palmer) dort nicht die Mehrheit hat. Jetzt kommt es auf ihn an, ob er auch auf uns zugeht, ob er versucht, dieses Machtzentrum durch Argumente von seinen Positionen zu überzeugen oder versucht, es zu umgehen."

Wie Mausch Palmers Perspektive für eine mögliche Rückkehr als offizielles Parteimitglied der Grünen beurteilt, erläutert er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel.