Nach dem langen Corona-Lockdown lassen die ersten Bundesländer auch wieder Urlaub in Ferienhäusern zu. In Schleswig-Holstein ist das schon seit Anfang Mai wieder möglich, etliche Regionen dort gelten als "Modellregion", in der unter Auflagen Urlaub möglich ist. Viele Menschen buchen derzeit vor allem Ferienwohnungen und Ferienhäuser, weil ihnen dort die Ansteckungsgefahr geringer erscheint, als in Hotels oder Pensionen. Göran Holst ist Vorsitzender des Deutschen Ferienhausverbandes. Er sagte im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel, dass viele Unterkünfte bereits ausgebucht seien.