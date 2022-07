Nach Kriegsverbrechen von Butscha: SPD-Außenexperte Nils Schmid gegen sofortiges Energie-Embargo gegen Russland

per Mail teilen

Hunderte getötete Zivilisten liegen auf den Straßen im Kiewer Vorort Butscha. Weltweit ist von einem Kriegsverbrechen des russischen Militärs die Rede. Forderungen aus der Ukraine nach einem sofortigen Energie-Embargo gegen Russland stoßen in Deutschland allerdings auf ein verhaltenes Echo. Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Nils Schmid, hält eine solche Maßnahme für nicht machbar. "Ein sofortiges und totales Energieembargo von heute auf morgen ist nicht durchsetzbar. Da sind die Zusammenhänge in unseren Volkswirtschaften zu weitreichend." Der SPD-Außenexperte wies allerdings darauf hin, Deutschland habe bereits damit begonnen, die russischen Energieimporte zu verringern. Es müsse ständig überprüft werden, ob das noch schneller gehen könne. Denn eines sei klar: "Die Abhängigkeit von Russland ist in den letzten 15 Jahren zu groß geworden und das holt uns jetzt ein."

Welche Sanktionen gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin nach den Gräueltaten von Butscha jetzt auf der Tagesordnung stehen, erläutert Nils Schmid im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.