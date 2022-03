Nach EU-Blockade von Sputnik und RT: "Rechnen im Gegenzug mit Verbot der Berichterstattung aus Russland"

per Mail teilen

Nach dem Ausstrahlungsverbot der russischen Staatsmedien RT und Sputnik in der EU, rechnet Christopher Resch von Reporter ohne Grenzen mit drastischen Reaktionen durch die russische Führung. Resch sagte in SWR Aktuell: "Russland argumentiert in solchen Fällen immer mit sogenannten spiegelbildlichen Maßnahmen." Allerdings seien die Gegenmaßnahmen selten gleichwertig. Häufig seien sie vielmehr politisch verzerrt. "Wir befürchten, dass die freie, unabhängige und kritische Berichterstattung aus Russland nicht mehr möglich sein wird, oder sehr erschwert wird." Reporter ohne Grenzen sei deshalb von der Entscheidung der EU nicht überzeugt, betonte Christopher Resch im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Christian Rönspies und erklärte, welche Folgen der Informationskrieg zwischen Russland und dem Westen habe.