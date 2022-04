Nach der Wahl Macrons: "Französische Parteienlandschaft verändert sich"

per Mail teilen

Im Elysee-Palast, dem Dienstsitz des französischen Präsidenten, bleibt alles beim Alten: Emmanuel Macron hat die Stichwahl gewonnen und sich klar gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen durchgesetzt. Am Ende erreicht Macron rund 58,5 Prozent der Stimmen. Was dieser Wahlausgang für die französische Politik und die Parteienlandschaft bedeutet, hat SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich mit Hélène Miard-Delacroix besprochen - die Historikerin und Politikwissenschaftlerin ist Professorin für deutsche Zeitgeschichte an der Pariser Universität Sorbonne.