Wie kann den Menschen in Afghanistan geholfen werden, die unter der Herrschaft der militant-islamistischen Taliban leiden? Immerhin haben die UN gestern auf einer Geberkonferenz in Genf Zusagen von mehr als einer Milliarde US-Dollar an Soforthilfe erhalten.

Entwicklungshilfe für Afghanistan knüpft der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Nils Schmid, allerdings an das Einhalten von Menschen- und Frauenrechten. "Entwicklungshilfe funktioniert nicht, wenn man Frauen wegsperrt." Entwicklung in einem Land sei nur möglich, wenn Frauen angemessen beteiligt würden, ergänzt Schmid. Dazu gehöre der Zugang zum Gesundheitswesen und zum Bildungssystem.

Ob die Taliban die Menschen- und Frauenrechte akzeptieren würden, sei nicht klar. "Die Signale sind bisher widersprüchlich." Es gebe die Aussage, Frauen könnten getrennt von Männern unterrichtet werden. Die Regierung werde allerdings von konservativen und sehr verschlossenen Kräften dominiert. "Das heißt: die Bewährungsprobe für die Taliban steht noch aus", schlussfolgert der SPD-Außenexperte.

Warum Not- und Soforthilfe für Afghanistan trotz der Taliban-Herrschaft wichtig und notwendig ist, erläutert Nils Schmid im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.