Nach der Hochwasser-Katastrophe: Ahrtalschule hofft auf Normalität

"Die Schüler sind sehr froh, wieder ihr eigenes Umfeld zu haben", sagt die Schulleiterin der Ahrtal-Schule, Marion Schnitzler. Seit Mitte November ist in der Schule, die vom Hochwasser stark beschädigt wurde, wieder so etwas wie Normalität eingetreten. "Wichtig ist für die Kinder, dass alles so normal wie möglich abläuft", sagt Schnitzler dann auch im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch. Schön sei vor allem, dass sehr viele Menschen die Schule mit Spenden unterstützt hätten. Was sich die Schulleiterin für die nächsten fünf Jahre wünscht, sagt sie ebenfalls in dem SWR Aktuell-Gespräch.