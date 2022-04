Nach der Flut im Ahrtal: Wandern für den Wiederaufbau

Die Flutkatastrophe im Ahrtal hat im Juli vergangenen Jahres unfassbaren Schaden angerichtet. Auch einen der wichtigsten Wirtschaftszweige dort hat es getroffen: den Tourismus. Hotels, Pensionen und die meisten Restaurants und Cafes sind in vielen Fällen schwer beschädigt, viele einfach weggespült. Die Campingplätze wurden fast komplett zerstört, und auch 90 Prozent aller Ferienwohnungen waren entweder nicht mehr bewohnbar oder wurden nicht weiter an Urlauber vermietet, weil dort jetzt Menschen leben, die in der Flut ihr Wohnhaus verloren haben. Die Verkehrsvereine der Weinorte wollen den Tourismus wiederbeleben - im Herbst gab es dazu eine Wander-Aktion. Diese Aktion wird jetzt im Frühjahr fortgeführt. Was im Einzelnen geplant ist, hat SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich mit Ingrid Näkel-Surges besprochen. Sie ist Vorsitzende des Verkehrsvereins Dernau im Ahrtal.