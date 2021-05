per Mail teilen

"Ich hatte keine Ahnung, welches Erdbeben ich da mal wieder auslöse", hat Tübigens Oberbürgermeister Boris Palmer am Morgen auf Facebook geschrieben. Mit einer auch bei Facebook gepostete Aussage über den früheren Fußball-Nationalspieler Dennis Aogo hat sich Palmer am Wochenende nicht nur Rassismus-Vorwürfe eingehandelt. Der Grünen-Landesparteitag hat für ein Ausschlussverfahren gegen ihn gestimmt. Zuvor hatte Palmer sich gerechtfertigt, sein Posting sei ironisch gemeint gewesen. Aber funktioniert Ironie im Netz überhaupt? Ursula Christmann, Expertin für Sprachpsychologie und Medienkompetenz am Psychologischen Institut der Uni Heidelberg, sagt, ja - wenn man weiß, wie Ironie grundsätzlich funktioniert. Warum man dazu online nicht einmal unbedingt Emojis benutzen muss, erklärt sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler.