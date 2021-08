per Mail teilen

In den Hochwassergebieten in Rheinland-Pfalz sind insgesamt rund 350 Kilogramm Munition aus dem Zweiten Weltkrieg freigespült worden. Das hat die zuständige Direktion der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Vor allem Patronen, Granaten, Pyrotechnik sowie eine nicht scharfe Bombe seien gefunden worden - das meiste im Ahrtal. Aber auch im Eifelkreis-Bitburg-Prüm und im Kreis Trier-Saarburg gab es Funde. Der Kampfmittelräumdienst habe alles vernichtet.

Dessen technischer Leiter in Rheinland-Pfalz, Sven Rasehorn, hält es für sehr wahrscheinlich, dass jetzt noch mehr Munition gefunden wird. Die rotte seit Jahrzehnten vor sich hin und sei noch immer hochgefährlich. Besonders tückisch sei, dass man als Laie oft gar nicht so genau erkenne, ob es sich bei einem Gegenstand um Munition handle - gerade angesichts des Schlamms nach der Hochwasser-Katastrophe. Im Interview mit SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll erklärt der Bombenexperte, was man tun sollte, wenn man auf einen verdächtigen Gegenstand stößt.