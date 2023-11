Nach dem Bundesparteitag: Wie ernüchtert ist die Grüne Jugend?

Die Grüne Jugend bleibt bei ihrer Kritik daran, dass die Grünen in der Bundesregierung Einschränkungen bei der Migration mittragen. Die Nachwuchsorganisation hatte beim Bundesparteitag für ihren Antrag gegen eine Verschärfung der Einwanderungspolitik keine Mehrheit bekommen. Svenja Appuhn, Bundessprecherin der Grünen Jugend, hat heute früh im SWR-Aktuell-Interview mit Andreas Böhnisch erklärt, warum die Kritik vieler Menschen an der hohen Zuwanderung ihrer Ansicht nach nicht nur mit aktueller Politik zu tun hat.

SWR Aktuell: Wie ernüchtert sind Sie, dass die Grünen auf Bundes- und EU-Ebene das verschärfte Asylrecht mittragen?

Svenja Appuhn: Natürlich sind wir erstmal enttäuscht über die Ablehnung unseres Antrags. Wir haben eben gefordert, dass es keine weitere grüne Zustimmung zu weiteren Asylrechtsverschärfungen gibt, weil ehrlicherweise alles, was derzeit diskutiert wird, zu systematischen Entrechtung von Menschen beiträgt - dazu beiträgt, dass Menschen mehr Leid erleben und gleichzeitig für die realen Probleme, die es gibt, überhaupt nichts bringen. Und da ist die Enttäuschung natürlich schon da, dass die Mehrheit der Delegierten sich unserem Antrag dann nicht anschließen wollte. Gleichzeitig muss man sagen: Es hat eine sehr intensive emotionale Debatte gegeben auf dem Parteitag, wo wahnsinnig viele Mitglieder auf die Bühne gegangen sind und gesagt haben, wie enttäuscht sie über die Migrationspolitik sind. Ehrlich muss man sagen: Die Grünen tragen gerade die härtesten Asylrechtsverschärfung seit 30 Jahren mit, und davon hatten wir uns eben ein Ende gewünscht. Die Debatte war auch so heftig, dass nach 20 Minuten auch Robert Habeck auf die Bühne gegangen ist und gesagt hat: Schon jetzt hatte diese Debatte ein Zeichen. Das nehmen wir mit. Das muss Konsequenzen haben. Auch Kompromisse haben Grenzen und zumindest das ist ja schon ein Erfolg.

SWR: Neue Umfragen zeigen aber auch, dass eine deutliche Mehrheit der Menschen hierzulande fordert, dass Deutschland weniger Flüchtlinge aufnehmen soll - also eine Verschärfung des Asylrechts. Kann man eine solche Meinung als Grüne Jugend ignorieren?

Svenja Appuhn: Nein, man muss sich fragen warum sehen Menschen das so sehen. Ich glaube, was Menschen ganz real erleben ist, dass sie um zu wenige Wohnungen, um zu wenige Kita-Plätze konkurrieren, dass sie erleben, dass die Infrastruktur, die Daseinsvorsorge, schon jetzt nicht ausreicht. Da muss man auch ehrlicherweise sagen: Das ist eben schon seit Jahren ein Problem. Und es ist da eben nicht richtig und auch nicht gerecht, Geflüchteten die Schuld daran zu geben. Und deswegen war unsere Antwort darauf, immer zu sagen: Die berechtigten Sorgen, die Menschen haben - gerade kommt ja noch die Teuerungskrise dazu -, die muss man jetzt angehen. Und deswegen waren wir auch sehr serviceorientiert unterwegs und haben zum Parteitag Ideen mitgebracht, wie man den sozialen Zusammenhalt sichert. Ich glaube, das ist auch das, was dann schlussendlich die Solidarität gegenüber Geflüchteten sichert.

SWR: Aber wenn sie mit ihrem Antrag der Grünen-Jugend durchgekommen wären, dann hätte das bedeutet, dass die Grünen aus der Ampelkoalition ausgeschieden wären, sie hätten also gar nichts mehr mitentscheiden können. Ist es da nicht besser, Änderungen mitzutragen und in der Regierung vielleicht auf eine Abmilderung zu drängen und weiter mitzuregieren?

Svenja Appuhn: So hat die Parteispitze das dann ja dargestellt: Wenn ihr uns das jetzt hier auferlegt, dann können wir nicht mehr regieren….

SWR: Aber so ist es doch de facto: Wenn das durchgegangen wäre, dann wäre die Ampel erledigt gewesen.

Svenja Appuhn: Wir haben immer gesagt, dann muss nachverhandelt werden. In dieser Koalition ist ungefähr jedes Gesetz noch mal nachverhandelt worden, weil Koalitionspartner dann doch noch mal Grenzen gezogen haben. Das war der Auftrag. Das war auch das, was wir auf der Bühne klargemacht haben. Es geht ja nicht darum, dass in der Migrationspolitik nichts mehr passieren soll, sondern eben keine Verschärfungen. Es soll nichts entschieden werden, was das Leben von Menschen härter macht, sondern es sollen Dinge entschieden werden, die dafür sorgen, dass es weniger Leid, weniger Chaos und mehr Zusammenhalt gibt. Das war ja unsere Forderung.

SWR: Lassen Sie uns jetzt noch auf die Finanzpolitik schauen. Gleich zu Beginn des Parteitags am Freitag war das 60-Milliarden-Euro-Loch im Bundeshaushalt ein Thema. Und die Grüne Jugend will ein komplettes Ende der Schuldenbremse. Das müssen Sie mir erklären, warum diese Forderung gerade aus den Reihen der jungen Grünen kommt, wo Sie doch irgendwann dann diese ganzen Schulden, diesen Milliardenberg zurückzahlen müssen.

Svenja Appuhn: Das ist ja so ein beliebtes Märchen, dass die Schuldenbremse im Interesse der jungen Generation sei. Ich möchte mal versuchen zu begründen, warum das nicht der Fall ist. Jede Investition, die nicht getroffen wird, bedeutet auch Schulden für die Zukunft. Und häufig wird das sogar noch teurer. Wenn man sich zum Beispiel ein Schlagloch in der Straße anschaut: Das zu reparieren, wird immer teurer, je länger man es unterlässt. Ich studiere Medizin, und bei mir ist es so bei der Uniklinik, in der ich studiere. Da ist seit Jahren klar, dass die neu gebaut werden muss - Ewigkeiten gab es aber keine Zusagen für das Geld. Jetzt wird das neue Gebäude gebaut, aber das alte Gebäude muss noch mit Millionen instandgehalten werden, bis das neue Gebäude fertig ist. Das ist irre, was da passiert dadurch, dass Gelder nicht da sind. Und gleichzeitig muss man sich ja auch klarmachen, um was für Investitionen es geht. Es geht da auch um Klimaschutz, und ich kann mir keine Zukunft vorstellen, in der ein Großteil der Menschen ihre Lebensgrundlage verloren haben - aber wir dafür keine Schulden mehr zurückzahlen müssen. Das ist ja ein Stück weit absurd. Und deswegen sagen wir eben: Die Schuldenbremse muss weg. Sie ist ökonomisch nicht haltbar - und insbesondere für die junge Generation eher eine Gefahr.