per Mail teilen

Es ist eine gute Nachricht für Bank-Kunden, die in den vergangenen Jahren Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen stillschweigend akzeptiert haben. Häufig gingen mit den neuen AGB Gebührenerhöhungen einher. Das geht so pauschal nicht, entschied der Bundesgerichtshof (BGH).

Über die Folgen des Urteils hat SWR Aktuell-Moderatorin Alina Braun mit dem YouTuber Saidi Sulilatu vom Geldratgeber "Finanztip" gesprochen

SWR Aktuell: Bedeutet dieses Urteil, dass alle AGB, die ohne mein ausdrückliches Einverständnis geändert wurden, nichtig sind?

Finanztip: Ja, das ist tatsächlich richtig. Das Urteil des BGH bezieht sich allerdings erst einmal auf Banken. Es kann aber sein, dass sich das noch auf Fitnessstudios oder Stromanbieter ausweitet, die ähnlich vorgegangen sind. Denn die Urteilsbegründung steht noch aus. Wenn meine Bank also ihre Gebühren erhöht hat, ohne dass ich dem aktiv zugestimmt habe, dann sind diese AGB-Änderungen und damit eine Preiserhöhung nichtig.

Bekomme ich jetzt mein Geld wieder zurück?

Ich kann das Geld zurückverlangen - sogar inklusive der Zinsen. Das ist gar nicht uninteressant in der heutigen Zeit, wo es gar keine Zinsen mehr gibt. Ich kann nämlich ungefähr vier Prozent Zinsen pro Jahr verlangen. Da kommt schon was zusammen. Das Urteil gilt rückwirkend bis zum 01. 01. 2018, also die letzten drei Jahre. Zeit habe ich bis Ende des Jahres, um das Geld zurückzuverlangen. Bis dahin kann ich noch aktiv werden.

SWR Aktuell-Moderatorin Alina Braun im Gespräch mit "Finanztip"-YouTuber Saidi Sulilatu SWR SWR, privat - Fotomontage SWR

Was muss ich konkret machen?

Im Grunde muss ich einfach meine Bank anschreiben, mich auf dieses Urteil beziehen und sagen, dass die entsprechenden Gebühren ungültig waren und diese zurückfordern. Dazu gibt es diverse Musterschreiben. Eines davon bieten wir auf unserer Webseite finanztip.de an. Ich muss allerdings damit rechnen, dass sich die Bank weigert. Auch eine Verzögerungstaktik ist möglich, weil die Bank die Urteilsbegründung abwarten will. Aber ich sollte durchaus hartnäckig bleiben, denn das Urteil ist eindeutig. Im schlimmsten Fall gibt es eine sogenannte Schlichtungsstelle, einen Ombudsmann, an den ich mich kostenlos wenden kann.

Wenn ich inzwischen bei einer neuen Bank bin, habe ich dann bei der alten Bank immer noch Anspruch auf die Rückerstattung der zu viel gezahlten Gebühren?

Tatsächlich habe ich noch Anspruch darauf. Denn auch bei der alten Bank habe ich damals eine gültige Geschäftsbeziehung gehabt. Und auch damals waren die AGBs nichtig.