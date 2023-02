Nach Angriff auf Polizisten in Trier: Hat die Stadt ein Sicherheitsproblem?

Übergriffe auf Polizeibeamte: So etwas kennen wir aus großen Metropolen wie Berlin. Trier gehörte eigentlich nicht dazu – bis jetzt. Ein gewaltbereiter Mob hat in der Nacht auf Freitag vor einer Diskothek Polizisten mit Glasflaschen und Eisenstangen angegriffen. Fünf Beamte wurden verletzt. Eigentlich waren die Einsatzkräfte zu der Disco gekommen, weil ihnen eine Schlägerei gemeldet worden war. Doch die Lage eskalierte, als Umstehende angriffen. Letzten Endes konnten sich die zahlenmäßig unterlegenen Polizisten nur mit Warnschüssen aus der lebensgefährlichen Situation retten.

Elvira Garbes, Sozialbürgermeisterin der Stadt, spricht von völlig sinnloser, roher Gewalt: „Ich bin wirklich schockiert und auch wütend über diesen Vorfall, dass man Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte so angegangen hat.“ Wie sie die Lage in Trier einschätzt, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph mit ihr gesprochen.