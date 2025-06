Einrichtung in Gaza zerstört: Behinderte schutzlos unter freiem Himmel

per Mail teilen

Bei den Kämpfen im nördlichen Gaza-Streifen ist am vergangenen Samstag der Konvent der Mutter Teresa-Schwestern zerstört worden. Die Einrichtung für Menschen mit Behinderungen wurde von einer Rakete getroffen und von Panzern beschossen, wie Oliver Müller, der Leiter von Caritas International, in SWR Aktuell berichtet - Caritas International unterstützt die Einrichtung. Die dort untergebrachten Menschen sind jetzt obdachlos. Über ihre Lage sagt Oliver Müller: "Die 54 zum Teil schwerbehinderten Bewohner werden jetzt unter freiem Himmel im Hof der Einrichtung versorgt." Allerdings sei es schwierig, genaueres zu erfahren, da die Kommunikationsanlagen ebenfalls beschädigt worden seien. Eine Evakuierung sei unmöglich gewesen, denn "mit über 50 schwerbehinderten Menschen konnten die Schwestern einfach nicht in den Süden oder irgendwo anders hingehen." Der Vorfall sei ein "wirklich schwerer Bruch des Völkerrechtes", klagt Caritas-Chef Oliver Müller im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen.