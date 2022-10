Nach Amoklauf in Heidelberg: Wie Seelsorger Trauernden helfen können

per Mail teilen

Eine Woche nach den tödlichen Schüssen an der Heidelberger Uni soll eine zentrale Gedenkfeier Trauernden Trost spenden. Außerdem soll es eine Schweigeminute geben. Es ist der Versuch, das Unbegreifliche zu verarbeiten: Warum geht ein Mensch schwer bewaffnet in einen Uni-Hörsaal und schießt dort auf Gleichaltrige, die er nach aktuellem Wissensstand noch nicht einmal kennt?

SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich hat mit Christiane Bindseil gesprochen. Sie ist evangelische Pfarrerin in Heidelberg und hat seit der Tat viele Gespräche mit Studierenden und Uni-Mitarbeitern geführt.