Nach AfD-Eklat: Rottenburger Bürgermeister Neher sieht CDU jetzt auf besserem Kurs

Nach den umstrittenen Abstimmungen im Bundestag zur Migrationspolitik haben sich die Wogen noch immer nicht geglättet. Auch nicht in Rottenburg am Neckar, dessen CDU-Oberbürgermeister Stephan Neher öffentlich Kritik am Vorgehen seines Parteichefs und Kanzlerkandidaten Friedrich Merz geübt hatte. Die möchte er zwar nicht ungeschehen machen - allerdings sagt er heute: "Der jetzige Weg ist der richtige. In einem Parteitagsbeschluss Forderungen aufstellen, die dann Teil von Koalitionsverhandlungen sind".

Im Talk mit SWR Aktuell-Moderatorin Katja Burck spricht Neher über den Umgang mit Geflüchteten in Rottenburg, den er als "hervorragend funktionierend" beschreibt. Hören Sie auch, welche Verbesserungen Neher sich in der Arbeit von Behörden wünschen würde.