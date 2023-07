Nabu-Tipps für besseres Miteinander: Was tun, wenn die Wespe nervt?

per Mail teilen

Kaum sitzt man im Sommer draußen und freut sich, endlich ins Essen zu beißen, da rücken sie an: alle möglichen Insekten. Seien es Wespen oder Ameisen. Meist beginnt es damit, dass der Mensch genervt ist und endet damit, dass das Insekt tot ist. Dabei muss es gar nicht so weit kommen, sagt Insektenexpertin Laura Breitkreutz vom Nabu: "Es ist besser, dass Essen abzudecken, so dass sie erst gar nicht mitbekommen, dass viel Essen da ist." Nach den Tieren zu schlagen oder sie anzupusten, mache sie nur noch hektischer.

Wie man verhindert, dass die Wespen überhaupt an den Tisch kommen und wie man entkräfteten Tieren helfen kann, das hat SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem mit Nabu-Insektenexpertin Laura Breitkreutz besprochen.