Der baden-württembergische Vorsitzende des Naturschutzbundes Deutschland e.V., Johannes Enssle hat Ministerpräsident Kretschmann beim Umweltschutz ein gutes Zeugnis ausgestellt. Enssle sagte im SWR, in den vergangenen Jahren seien die finanziellen Mittel fast verdreifacht worden. Zuletzt sei auf Druck eines Volksbegehrens das Biodiversitätsstärkungsgesetz entstanden. Es schreibt unter anderem einen Ausbau der ökologischen Landwirtschaft vor und verbietet den Pestizideinsatz in ausgewiesenen Naturschutzgebieten. "Da stehen viele gute Dinge drin. Wenn die jetzt in den nächsten Jahren umgesetzt werden, dann sind wir im Bereich des Naturschutzes und der nachhaltigen Landwirtschaft in Baden-Württemberg wirklich ein großes Stück vorangekommen." Enssle hofft, dass auch der Ausbau der Windenergie bald wieder Fahrt aufnimmt. Warum - das hat er im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderator Christian Hauck erklärt.