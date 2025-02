Mutmaßlicher Anschlag in München: Auch Kinder unter den Schwerverletzten

per Mail teilen

In München ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Mindestens 28 Menschen sind dabei nach Polizeiangaben zum Teil schwer verletzt worden. Einige von ihnen sollen nach Aussage des bayerischen Innenministers Herrmann in Lebensgefahr schweben.

Tatverdächtiger festgenommen

Der Fahrer des Fahrzeugs wurde festgenommen, die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um einen 24-jährigen afghanischen Staatsbürger handelt, der mit Absicht gehandelt haben soll. Der Mann ist wegen verschiedener Straftaten polizeibekannt.

Anschlag wahrscheinlich

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat von einem Anschlag gesprochen . Dieser Einschätzung schließt sich ARD-Terrorismus-Experte Holger Schmidt an. Die aktuelle Lage in München und den Hergang des mutmaßlichen Anschlags schildert Reporterin Kathrin Bohlmann im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel.