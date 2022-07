Mutmaßlicher Amoklauf in Kopenhagen: "Zu einer Gewalttat gehört ein Entwicklungsweg"

per Mail teilen

In einem Einkaufszentrum der dänischen Hauptstadt Kopenhagen sind drei Menschen erschossen und vier weitere verletzt worden. Als tatverdächtig gilt ein 22 Jahre alter Mann. Die Ermittler haben derzeit keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund. Sie gehen von einem Amoklauf aus. Die Kriminalpsychologin Karoline Roshdi geht davon aus, dass viele Amoktäter im Vorfeld gestoppt werden könnten, wenn Warnsignale rechtzeitig erkannt würden. Roshdi sagte in SWR Aktuell, häufig trete bei potentiellen Amokläufern das sogenannte "Leaking" auf, zu Deutsch "Leck schlagen": "Die Personen teilen uns im Vorfeld mit, dass sie eine derartige Tat vorhaben." Das könne sowohl direkt, als auch indirekt geschehen. "Zum Beispiel über eine Waffenaffinität. Man kann beobachten, dass diese Menschen in eine Kriegermentalität hineingehen und ihr Äußeres verändern". Dazu kämen Tatandeutungen, aber auch suizidale Tendenzen. Wie dieser Prozess abläuft, darüber hat die Kriminalpsychologin Karoline Roshdi mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex gesprochen.