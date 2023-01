Mutmach-Geschichte: Studierende betreiben ihr Wohnheim selbst

Wohnraum ist knapp und teuer – besonders in Uni-Städten. Studierende zahlen schon für eine bessere Garage gerne mal bis 500 Euro. Studierende in Heidelberg wollten das ändern und trafen vor einigen Jahren einen folgenreichen Entschluss: Lasst uns das selbst in die Hand nehmen! Wir schaffen eigenen Wohnraum, bauen mit und verwalten ihn selbst. In ein paar Wochen ist es so weit: Dann beziehen die ersten WGs den Neubau des „CollegiumAcademicum“ in Heidelberg-Rohrbach - komplett aus Holz, nachhaltig und innovativ. Einer der Organisatoren und Projektleiter ist Noch-Student Karl Kraus. Mit ihm hat SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex gesprochen.