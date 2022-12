Mutmach-Geschichte: Rekordjahr für Rekorde

Neben den traurigen Negativ-Rekorden in diesem Jahr gab es 2022 auch eine Menge erfreuliche Höchstleistungen. Einen guten Überblick darüber hat Olaf Kuchenbecker, er ist oberster Richter des Rekord-Instituts für Deutschland. Die meisten Menschen in einem Trabant, der längste Christstollen, das schwerste Fahrrad - er hat alles gesehen und berichtet im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich von einem Rekordjahr des Rekord-Instituts: "Was die Anzahl der anerkannten Rekorde angeht, hatten wir das beste Jahr. Das zeigt vielleicht auch, dass die Leute nach den Krisenjahren viel mehr Lust hatten, wieder so etwas zu machen." Was die Rekordhalter zu ihren teils wahnwitzigen Bestleistungen treibt, ist ebenfalls Thema im Interview.