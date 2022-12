Mutmach-Geschichte: Ein Sport-Event ohne Korruption und Kontroverse

Es war nicht alles Katar in diesem Jahr - es gab auch erfreulichere Sportereignisse. Ein Highlight waren die "European Championships" in München, neun Europameisterschaften in einem. Sportlerinnen und Sportler waren begeistert, Zuschauer und Medien ebenfalls - und auch international wurde das Konzept gefeiert. Es war nachhaltig, weil keine neuen Sportstätten gebaut wurden, die nach dem Event nur noch leerstehen, sondern es wurden vorhandene Hallen aufgefrischt. SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich hat über das Event mit der Organisatorin Marion Schöne, Geschäftsführerin der Olympiapark München GmbH, gesprochen. Für Schöne liegt das Erfolgsrezept auch in der Nachhaltigkeit: "Wir haben gezeigt, dass man schlichtweg die Veranstaltungsstätten, die vorhanden sind, nutzen und trotzdem ein Sportevent modern und gut inszenieren kann." Was dieses Konzept für mögliche Olympische Spiele in Deutschland bedeuten könnte, schätzt sie im Interview ein.